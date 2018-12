Natale: Bassetti ricorda terremotati

PERUGIA, 25 DIC - E' andato alle popolazioni terremotate del Centro Italia e alle vittime dello tsunami in Indonesia, ma anche alla situazione in cui si trovano i giovani, il pensiero del presidente della Cei, il cardinale Gualtiero Bassetti, nella messa della notte di Natale nella cattedrale di San Lorenzo. "Motivo di angustia - ha detto - sono ancora le precarie situazioni in cui si trovano i fratelli terremotati nelle zone dell'Appennino umbro-marchigiano, che attendono con ansia la ricostruzione delle loro case e dei loro paesi. Accanto a loro anche le vittime e i superstiti del recente tsunami in Indonesia". "Nel presepio - ha aggiunto - vediamo bambini di tutto il mondo che piangono di fame e d'abbandono, di violenza e sopraffazione. Sulla croce vediamo poi i nostri fratelli disoccupati, taglieggiati, oppressi, vittime delle guerre fratricide, del terrorismo, della mafia, delle lotte per il potere, degli sfruttamenti economici. E tuttavia proprio dal Presepio e dal Calvario comincia la redenzione".