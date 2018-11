Il Csm sotto macerie di ponte Morandi

GENOVA, 28 NOV - Il vicepresidente del Csm David Ermini, con altri componenti dell'organismo, ha compiuto una visita sotto il ponte Morandi. "E' impressionante, le immagini tv non rendono l'idea di quanto accaduto", ha detto Ermini. I componenti del Csm erano con il procuratore capo Francesco Cozzi, il sindaco Marco Bucci e il governatore Giovanni Toti. Il gruppo si è soffermato vicino al basamento della pila 9 crollata, ed ha visitato il magazzino utilizzato dalla procura per raccogliere i reperti utili all'inchiesta. La delegazione del Csm ha poi incontrato i magistrati in procura. "Con il bando copriamo il 50% dell'organico mancante a Genova che a breve avrà 4 nuovi giudici e 2 pm", ha detto Ermini. "Ci sono carenze - ha detto - ma il distretto della Liguria non è messo peggio di altri. Quello di oggi è il primo incontro con un distretto di corte d'appello, è un segnale importante". Soddisfatto Cozzi: "Il Csm ha mostrato grande sensibilità istituzionale. È stata riconosciuta la situazione di straordinaria emergenza".