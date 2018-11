Ex Ilva: Emiliano, decarbonizzazione

TARANTO, 26 NOV - "Oggi è una giornata molto importante nella quale ribadiremo quello che diciamo da tre anni e cioè che esistono tecnologie che consentono alla fabbrica di essere immensamente meno pericolosa per la salute delle persone". Lo ha detto il governatore Michele Emiliano intervenendo alla Conferenza internazionale "Taranto Anno Zero: il percorso virtuoso per la Salute, l'Ambiente e il Lavoro - L'Europa insieme ai cittadini per lo sviluppo sostenibile e la rinascita della città", organizzata dalla Regione Puglia, che si sta svolgendo a Taranto alla presenza di rappresentanti delle istituzioni ed esperti europei in materia di carbone e acciaio. Prosegue quindi la discussione avviata con il workshop dello scorso 20 giugno presso il Parlamento Europeo a Bruxelles. "Le nuove tecnologie - ha detto Emiliano - consentono la cosiddetta decarbonizzazione dell'Ilva. Non ci hanno mai voluto sentire da questo orecchio perché il vero guadagno che si fa sull'acciaio è utilizzando il carbone, un combustibile che fa male".