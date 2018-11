Certificati 'maridadi in Veneto'

VENEZIA, 24 NOV - Dopo il certificato di nascita con la dicitura dialettale "nasest in Veneto", consegnata ad ogni nuovo nato registrato all'anagrafe comunale, ora il sindaco di Santa Lucia di Piave (Treviso) Riccardo Szumski pensa anche agli sposi. Chi si unirà in matrimonio in municipio potrà fregiarsi di un certificato ufficiale che porterà la dicitura "maridadi in Veneto". Si tratterà, precisa il primo cittadino, di un documento trilingue perchè oltre al veneto riporterà la dicitura anche in italiano "sposati in Veneto" e quella inglese "married in Veneto".