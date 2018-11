Piogge e temporali al Centro-Nord

ROMA, 23 NOV - Fine settimana nel segno del maltempo. La Protezione civile ha diramato un'allerta meteo per una perturbazione in arrivo dall'Europa occidentale che porterà dal pomeriggio di oggi temporali sul Liguria orientale, Veneto, Emilia-Romagna occidentale e Toscana settentrionale. Dal pomeriggio di domani le precipitazioni riguarderanno anche Lazio, Umbria e Abruzzo occidentale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Valutata per oggi allerta arancione per rischio idrogeologico sui bacini marittimi di Levante in Liguria. Domenica, inoltre, dal Nord Africa un nuovo impulso perturbato determinerà condizioni di diffuso e spiccato maltempo su gran parte del Centro-Sud.