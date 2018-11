Vaticano:innalzato in Piazza S.Pietro abete Natale da Friuli

CITTA' DEL VATICANO, 22 NOV - E' stato innalzato questa mattina in Piazza San Pietro il grande abete rosso, proveniente dal territorio di Pordenone e donato dalla Regione Friuli Venezia Giulia per fungere per quest'anno da Albero di Natale. L'abete alto 23 metri, dal diametro al petto di 50 cm e del peso di circa 4.5 tonnellate è stato collocato accanto all'obelisco per essere poi decorato: all'addobbo provvederà lo staff del Servizio Giardini, diretto dal "Giardiniere del Papa" Rafael Ignacio Tornini, primo geometra presso la Direzione dei Servizi Tecnici del Governatorato della Città del Vaticano. La cerimonia di illuminazione dell'albero di Natale in Piazza San Pietro si svolgerà il prossimo 7 dicembre, alle ore 16.30 e le luci rimarranno accese fino al 13 gennaio 2019. Intanto, sempre all'ombra dell'obelisco al centro dell'ovale berniniano è iniziata la fase di scolpitura del presepe "Sand Nativity", composto di sabbia jesolana originaria delle Dolomiti, e realizzato da quattro scultori: Richard Varano (Usa), Ilya Filimontsev (Russia), Susanne Ruseler (Olanda) e Rodovan Ziuny (Repubblica Ceca). (ANSA)