Lerici si svuota, Comune paga i giovani

LERICI (LA SPEZIA), 16 NOV - A Lerici nascono pochi bambini e l'età media è la più alta della Liguria, regione nota per la sua longevità. Per questo il Comune prova ad attrarre giovani coppie. Sono 33 le domande arrivate per il bando residenzialità che prevede un contributo per l'affitto di 200 euro al mese per 5 anni. Così il Comune "vuol attrarre famiglie numerose e coppie giovani che vogliono unirsi entro i prossimi 12 mesi" spiega l'assessore Marco Muro. Saranno accolte 10 richieste, estendibili sino a 20. Quattro posti saranno garantiti ai giovani, gli altri sei saranno destinati a famiglie con figli. Si tratta di persone che abitano in altri comuni della provincia, ma le domande sono arrivate anche da Londra, Emilia Romagna, Milano. "Una giovane coppia si vuole trasferire qui da Londra". Entro un mese la graduatoria sarà stilata. "Siamo tra i pochi comuni in Italia ad aver messo in atto azioni di questo tipo" ricorda Muro.