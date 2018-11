Guai fisici, Ramos lascia ritiro Spagna

ROMA, 16 NOV - Continuano i guai fisici in casa Real Madrid. Secondo quanto reso noto dalla Federcalcio spagnola sul suo profilo twitter, Sergio Ramos, capitano delle 'furie rosse' e della squadra campione d'Europa, prossima avversaria della Roma in Champions League, ha abbandonato il ritiro della nazionale a causa di un fastidio all'adduttore. Nelle prossime ore verrà stabilità l'entità dell'infortunio. In casa Real c'è apprensione visto che anche Varane, Carvajal e Marcelo non sono al meglio e che Nacho è out anche per il Mondiale per club.