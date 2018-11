Tv: A Endemol diritti biografia Adelina Tattilo, farà serie

ROMA, 16 NOV - Endemol Shine Italy ha acquisito i diritti di "Adelina Tattilo. Una favola sexy" (ed. Odoya), l'unica biografia autorizzata che racconta la storia di una delle protagoniste dell'editoria degli anni '60 e '70, Adelina Tattilo, l'imprenditrice che ha lanciato Playmen, la prima rivista erotica patinata in Italia, sfidando così, sul suo stesso terreno, il re del genere Hugh Hefner e il suo Playboy. Dal libro, scritto dal giornalista Dario Biagi, Endemol Shine Italy realizzerà con la collaborazione esclusiva degli eredi diretti una serie televisiva che racconterà la vita personale e professionale di una delle donne più all'avanguardia di quegli anni. Alla vigilia del sessantotto, la Tattilo fu pioniera nel dare il via alla trasformazione dei costumi sociali e sessuali del nostro paese imponendo, con il suo mensile, un nuova concezione del comune senso del pudore unita a contenuti di spessore culturale e interviste di grandi scrittori, registi, artisti. Grande donna e grande imprenditrice, nota per le sue battaglie culturali ma anche per essere diventata la regina dei salotti romani negli anni'80, Adelina Tattilo ha fondato, con le sue riviste, un vero e proprio impero editoriale, raggiungendo fama e prestigio anche a livello internazionale.