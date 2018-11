Rifiuti: Salvini, i termovalorizzatori li faremo

ROMA, 16 NOV - "Gli inceneritori li dovrebbero scegliere i sindaci e la regione ma tutti dicono di no. Quindi li faremo. E 'senza ceppa' ". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, durante la registrazione del programma 'Nemo' su Raidue negli studi di Cinecittà a Roma, parafrasando ironicamente un'espressione dell'altro vicepremier Luigi Di Maio. "Ho passato ieri la giornata a Napoli ed erano tutti preoccupati per salute. Devi fare delle strutture; perché in Lombardia ci sono 13 impianti e in Campania uno? Il rapporto non può essere di tredici a uno" ha detto Salvini prima della registrazione di 'Nemo'. "Non c'è nel contratto? Vallo a spiegare ai bambini che fra due mesi respirano merda. Un emergenza? Non lo dico io ma quando il capo dei vigili mi dice che c'è il rischio di tornare alla situazione di 10 anni fa devo fare qualcosa".