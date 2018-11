Isole, fronte comune per compensazioni

CAGLIARI, 16 NOV - Sardegna, Corsica e Baleari alzano la voce sulla questione dell'insularità e su come compensare gli svantaggi che ne derivano. "Molto presto partirà una lettera concreta e dettagliata indirizzata ai rispettivi governi di Italia, Francia e Spagna ai quali chiederemo di farsi portatori delle nostre rivendicazioni a Bruxelles", ha spiegato il presidente della Regione sarda, Francesco Pigliaru, in occasione del convegno "Le sfide dell'insularità nella politica di coesione post 2020", al quale hanno partecipato anche il presidente della Corsica, Gilles Simeoni, l'assessora al Turismo delle isole Baleari, Isabel Busquests i Hidalgo, e uno dei membri del Gabinetto del commissario per la politica regionale e urbana dell'Ue, Jan Mikolaj Dzieciolowshi. "L'obiettivo - ha chiarito Pigliaru - è quello di andare assieme a Bruxelles e dire all'Europa che vogliamo poter spendere i nostri soldi per superare il gap dell'insularità". Purtroppo, ha sottolineato il governatore della Sardegna