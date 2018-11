Papa,mondo ignora cristiani perseguitati

CITTA' DEL VATICANO, 16 NOV - "È di fronte al mondo intero, che troppe volte volge lo sguardo dall'altra parte, la drammatica situazione dei cristiani che vengono perseguitati e uccisi in numero sempre crescente". Lo ha detto il Papa nell'udienza all'Ordine del Santo Sepolcro di Gerusalemme. "Oltre al loro martirio nel sangue, esiste anche - ha denunciato Papa Francesco - il loro 'martirio bianco', come ad esempio quello che si verifica nei Paesi democratici quando la libertà di religione viene limitata". Il pontefice ha fatto cenno anche alla situazione del Medio Oriente dove il "dialogo" e il "mutuo rispetto" sono le vie per costruire la pace. "Vi ringrazio per il sostegno ai programmi di utilità pastorale e culturale e vi incoraggio a proseguire il vostro impegno, a fianco del Patriarcato Latino" di Gerusalemme "nel far fronte alla crisi dei rifugiati che negli ultimi cinque anni ha indotto la Chiesa a fornire una significativa risposta umanitaria in tutta la regione", ha concluso il Papa.