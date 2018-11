Falque vicino al rinnovo col Torino

TORINO, 16 NOV - "Ci stiamo confrontando sul rinnovo, come ho sempre detto c'è la volontà sia mia sia del club". Iago Falque annuncia così l'intenzione di prolungare il contratto col Torino, vicino alla fumata bianca, che renderebbe l'attaccante spagnolo, 135 presenze e 28 gol, una delle bandiere granata. "Voglio stare al Toro e il club è contento di me - spiega alla presentazione della partnership con Invent -. Presto o tardi rinnoveremo, qui sto benissimo: ho 28 anni, sono nel periodo migliore della carriera, voglio raggiungere traguardi importanti e questo è il posto giusto per farlo". Nonostante gli investimenti sul mercato del club, nella prima parte della stagione il Torino non è riuscito a dare continuità alle sue prestazioni. "Ci dobbiamo confrontare tutti, allenarci con più forza - sostiene l'attaccante -. Una vittoria ti fa volare, una sconfitta ti fa finire nella parte destra della classifica visto l'equilibrio in campionato".