Maltempo, solidarietà Provincia Trento

DIMARO (TRENTO), 16 NOV - La nuova giunta provinciale di Trento ha istituito nella sua prima seduta a Dimaro, una delle zone più colpite dal maltempo, un fondo di solidarietà. Come ha spiegato il governatore Maurizio Fugatti, i dipendenti pubblici potranno donare ore di lavoro oppure anche soldi per aiutare le vittime. Il fondo è anche aperto agli amministratori e agli enti locali che potranno fare le loro donazioni. La giunta ha inoltre svincolato 35 milioni di euro dal fondo di riserva dei comuni per gli interventi più urgenti e ha rinviato gli obblighi contabili per i comuni più colpiti.