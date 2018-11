Sicurezza: Fs, Rogoredo ora stazione come le altre

MILANO, 16 NOV - "Rogoredo ora è una stazione come le altre, dopo le protezioni non registriamo più le intrusioni". Ad affermarlo oggi a Milano è stato Francesco Fiumara, direttore centrale della Protezione aziendale di Fs, nel corso della presentazione di un progetto di implementazione della sicurezza e dell'assistenza ai viaggiatori. La presenza del lungo muro, delle recinzioni e della vigilanza "ha azzerato il pericolo degli attraversamenti dei binari, migliorando la sicurezza di tutti ed eliminando i ritardi in entrata e in uscita che causavano". Il flusso di tossicodipendenti però non è ovviamente svanito. "Aggirano le strutture ferroviarie e si dirigono comunque verso il cosiddetto boschetto della droga", hanno confermato la sicurezza di Fs e la Polfer.