Albero su auto nel Pisano, un ferito

PONTEDERA (PISA), 16 NOV - Un grosso platano è crollato all'improvviso stamani a Chiesino, nel comune di Pontedera (Pisa) travolgendo un'auto in transito sulla via Tosco-Romagnola: il conducente, l'unico a bordo, è rimasto ferito ed è stato trasferito all'ospedale con un codice di media gravità. Tutto è accaduto intorno alle 9.30. Secondo quanto si è appreso, l'albero potrebbe essere caduto in seguito al maltempo degli ultimi giorni. Ora saranno effettuati ulteriori verifiche e accertamenti sulla pianta per comprendere meglio le cause di quando accaduto e, se necessario, effettuare verifiche anche sugli altri alberi che costeggiano la strada per prevenire eventuali ulteriori crolli improvvisi.