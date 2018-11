Scuola: bruciata bandiera Lega e M5S in corteo a Milano

MILANO, 16 NOV - La bandiera della Lega e del Movimento 5 Stelle sono state bruciate in piazza Duomo, a Milano, durante il corteo "No Salvini day". I contestatori hanno dato alle fiamme le bandiere urlando slogan contro i due partiti e i loro rappresentanti. Sono state lanciate uova sulle vetrine del negozio Zara e una ricevitoria in piazza Diaz è stata imbrattata con vernice.