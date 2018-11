Dl Genova: Bucci, chiariremo rimborsi

GENOVA, 16 NOV - "Procederemo con un decreto apposito da collegare alla legge per chiarire la questione degli indennizzi per gli sfollati di ponte Morandi". Lo ha detto il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione Marco Bucci. "Specificheremo in un testo le terminologie relative a affittuari, proprietari e usufruttuari per chiarire in che modo hanno diritto ai rimborsi", ha aggiunto. Nei giorni scorsi c'erano state numerose sollecitazioni sul tema dal comitato degli sfollati. "Ieri sera sono partite le lettere alle aziende chiamate a partecipare alla ricostruzione, non vorrei sbagliarmi ma c'è anche qualche azienda straniera", ha detto Bucci confermando l'avvio delle procedure per l'affidamento del progetto del viadotto. Oggi si terrà una riunione con il team del commissario, 20 persone e 2 subcommissari nominati ieri. "Vedremo quali saranno i passi da fare - ha detto - porteremo avanti diverse attività in parallelo, dalle procedure per il dissequestro del ponte, a quelle per il finanziamento dei lavori".