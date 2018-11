Fugatti, Dimaro torna alla normalità

BOLZANO, 16 NOV - "Grazie alla macchina dei soccorsi, che ha lavorato alla perfezione, a Dimaro è stato possibile tornare al più presto verso la normalità". Lo ha detto il neo governatore trentino Maurizio Fugatti che ha convocato la prima giunta proprio nel comune trentino più colpito dall'ondata di maltempo. Il presidente della Provincia autonoma ha evidenziato "la grande capacità di reazione" che ha permesso di intervenire nelle zone più disagiate. Fugatti ha anche ricordato la giovane madre morta per una frana proprio a Dimaro. Il sindaco Andrea Lazzaroni ha parlato di "un piccolo miracolo" compiuto in questi giorni e ha sottolineato "la grande solidarietà ricevuta dalle istituzioni e dai cittadini che è stata fondamentale per ridare la tranquillità dopo quelle notti drammatiche".