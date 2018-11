Scuola: studenti in corteo a Cagliari

CAGLIARI, 16 NOV - Studenti in piazza anche a Cagliari per manifestare contro "un Governo che mette la scuola in secondo piano" e per chiedere che "si smetta di giocare con il nostro futuro". Almeno un centinaio di ragazzi in corteo, da piazza Repubblica a piazza Giovanni, ha preso parte alla mobilitazione nazionale "Giù la maschera" per dire no "ai tagli di cui la scuola è vittima, all'assenza di politiche indirizzate a un miglioramento, alla manovra 'scuole sicure' che non si occupa di garantire vera sicurezza come quella degli edifici, all'alternanza scuola-lavoro". "La nostra idea di cambiamento - spiega la coordinatrice di Eureka-Rete degli studenti medi Cagliari, Michela Lippi - si basa sulla cultura e sul fatto che ognuno possa accedervi senza alcun impedimento, perché il cambiamento senza cultura è solo regresso. Vogliamo - aggiunge - una scuola che sia al centro di finanziamenti e non abbandonata a se stessa". In prima fila anche gli studenti del Fronte della Gioventù Comunista.