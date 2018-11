Un secolo fa nuova aula della Camera, Fico inaugura mostra

ROMA, 16 NOV - Una mostra per ricordare, 100 anni dopo, la prima seduta della Camera dei deputati che fu convocata dopo la fine della prima guerra mondiale in quella che era la nuova Aula di palazzo Montecitorio, appena realizzata. Un'occasione per celebrare in una sola giornata, il 20 novembre alle 11, la pace riconquistata e l'inaugurazione del nuovo spazio della democrazia parlamentare italiana. La cerimonia sarà aperta dal presidente della Camera Roberto Fico e parteciperà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La mostra, intitolata 'La nuova aula della Camera dei deputati. Il progetto di Ernesto Basile per Montecitorio', sarà allestita nella sala della Regina e divisa in cinque sezioni con documenti, anche inediti, sul percorso che portò all'incarico di progettazione all'architetto Basile, sul progetto e sui lavori di realizzazione della nuova Aula.