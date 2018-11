Rubato il telefonino di 'Zanza'

RIMINI, 16 NOV - Il cellulare di "Zanza", Maurizio Zanfanti, il famoso playboy della Riviera romagnola deceduto per un malore il 26 settembre scorso a 63 anni, è stato rubato durante un furto in casa della madre, Mara Zanfanti. Ne dà notizia la stessa famiglia che ha lanciato sui social e sulla stampa locale un appello per riavere il telefonino. Un valore affettivo e non certo economico quello dell'ultimo cellulare usato da "Zanza", che contiene le ultime foto e i messaggi degli amici. "Ridateci i ricordi di Mauro", ha dichiarato pubblicamente la madre. Il furto in abitazione, durante il quale è stato rubato solo il telefono, risale a venerdì scorso. Sempre dai social è partita intanto anche una raccolta firme per chiedere all'amministrazione cittadina di intitolare a Zanza un giardino pubblico o una via.