Partito il 'no Salvini day'

MILANO, 16 NOV - E' partito a Milano il corteo "No Salvini day" organizzato dai collettivi studenteschi in aperta contestazione con il vicepremier e ministro dell'Interno. I temi sono "le diseguaglianze e l'alternanza scuola lavoro, la legge di bilancio, l'edilizia scolastica e gli investimenti, il numero chiuso universitario e le scuole sicure". Due tronconi composti da centinaia di partecipanti sono partiti da largo Cairoli e da piazza Oberdan e si riuniranno in via Broletto. Una delle soste sarà il consolato Usa, per manifestare solidarietà alla "carovana migrante" che sta raggiungendo il confine tra Messico e Stati Uniti. Due giorni fa un gruppo di studenti ha inscenato una protesta al Provveditorato agli studi, dove è stato depositato un cumulo di macerie in modo da evidenziare simbolicamente le condizioni di precarietà strutturale in molti istituti. Nei giorni ancora precedenti erano stati affissi manifesti con Salvini nei panni di un ratto.