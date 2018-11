Fico esclude altri inceneritori campani

NAPOLI, 16 NOV - "É uno schiaffo forte a questa città e a questa Regione arrivare qui e dire che ci vuole un termovalorizzatore a provincia, dopo le lotte che sono state fatte e dopo l'avanzamento delle nuove tecnologie". Così il presidente della Camera Roberto Fico commenta le parole del vicepremier Matteo Salvini che aveva lanciato l'idea di un termovalorizzatore in ogni provincia della Campania. "Ve lo assicuro, non si farà neanche un inceneritore in più - ha continuato il presidente della Camera - ma molti più impianti di compostaggio per la frazione umida dei rifiuti solidi urbani, più differenziata e più impianti di trattamento meccanico manuale dove si ricicla il tutto".