Brexit: Corbyn, senza elezioni sì a secondo referendum

ROMA, 15 NOV - "Se non possiamo arrivare a elezioni generali, in linea con i risultati del nostro congresso sosterremo ogni opzione rimasta sul tavolo, inclusa una campagna per un voto pubblico". Lo ha detto il leader dei laburisti britannici Jeremy Corbyn in una email inviata ai suoi colleghi di partito, secondo quanto riferiscono i media locali. Il Labour, al congresso di settembre, aveva aperto ad un secondo referendum ma Corbyn nei giorni scorsi era sembrato sfuggente, affermando anzi che la Brexit non si poteva fermare.