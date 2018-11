Candreva, imparare da errori di Bergamo

MILANO, 15 NOV - "Sappiamo di non aver fatto una prestazione all'altezza con l'Atalanta, ma siamo consapevoli delle nostre qualità, siamo l'Inter. Dobbiamo imparare dagli errori e ripartire dalla sconfitta per fare meglio nelle prossime partite". Lo ha detto il centrocampista dell'Inter Antonio Candreva, commentando il ko di domenica scorsa contro l'Atalanta. "Bergamo è un campo difficile per tutti - ha proseguito Candreva, intervistato da Sky a margine di un evento con il partner nerazzurro Credit Agricole -. Il mister ci parlerà quando saremo al completo dopo le nazionali. Non dobbiamo guardare il calendario, abbiamo già perso punti contro le cosiddette piccole. Puntiamo il Frosinone e poi penseremo alla trasferta di Londra". "!A livello personale non è facile, quando si gioca meno non si può essere contenti. Ma l'importante è farsi trovare pronti quando si viene chiamati in causa", ha concluso Candreva.