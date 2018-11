Altra frenata brusca in metro a Milano, 4 contusi

MILANO, 15 NOV - Una seconda brusca frenata di un convoglio della metropolitana ha causato quattro feriti lievi questo pomeriggio a Milano, dove stamani in un incidente analogo sono rimaste contuse 17 persone. L'episodio si è verificato a Palestro - ancora una volta lungo la linea 1 - alle 14.30. Due persone hanno chiamato il 118 ma alla fine hanno rifiutato il trasporto facendosi medicare sul posto. Poco dopo altri due passeggeri, separatamente, hanno richiesto l'intervento del 118 e sono stati portati in ospedale in codice verde.