Dl Genova:Fraccaro, su responsabilità andremo fino in fondo

ROMA, 15 NOV - "Il decreto Genova è legge: destiniamo 300 milioni alla città, più altri 500 con la manovra. Ci sono le misure per la ricostruzione, gli sfollati, le imprese e le infrastrutture. La città può rialzarsi, sulle responsabilità andremo fino in fondo. Lo dobbiamo a Genova e ai genovesi". Lo scrive in un tweet il ministro per i Rapporti con il Parlamento e la Democrazia diretta, Riccardo Fraccaro.