Mattarella, generazione Euro-Erasmus guidi destino Ue

LUND (SVEZIA), 15 NOV - "Un'Europa ove la "Generazione Erasmus" e la stessa "Generazione dell'Euro" - così ben rappresentate in questa Università - possano assumere sempre più la guida dei propri destini e rafforzare il senso profondo del disegno europeo per chi verrà dopo di loro". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella parlando all'università di Lund in Svezia.