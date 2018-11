Papa: Giornata Poveri, in ristoranti Roma invito a clochard

ROMA, 15 NOV - Domenica prossima 18 novembre 2018, in occasione della II Giornata Mondiale dei poveri voluta da Papa Francesco, la Basilica di Sant'Eustachio a Roma e i ristoratori del quartiere Campo Marzio daranno vita ad un'iniziativa unica e senza precedenti: oltre 150 persone senza fissa dimora verranno ospitate a pranzo in alcuni dei migliori ristoranti della zona e 40 persone verranno ospitate a pranzo all'interno della basilica stessa. "Nella nostra città - spiega mons. Pietro Sigurani, rettore della basilica di Sant'Eustachio - ci sono tante persone pronte a mettersi in gioco per aiutare chi è in difficoltà e in questo i ristoratori di Campo Marzio sono dei veri campioni che ringrazio di cuore". "L'iniziativa di domenica - conclude Sigurani - si aggiunge alle attività quotidiane che svolgiamo per le persone fragili e dimostra come con un po' di buona volontà si possano realizzare dei progetti incredibili che donano alla nostra città una dose cospicua di speranza di cui ha tanto bisogno".(ANSA).