Dl Genova: De Falco fuori da Aula non vota. 'Non era pausa?"

ROMA, 15 NOV - Non era in Aula il senatore M5s Gregorio de Falco quando il decreto legge su Genova è andato in votazione. Il senatore, intercettato fuori dall'emiciclo di Palazzo Madama, ha mostrato sorpresa alla notizia dell'avvenuta votazione: "Hanno votato? Ma la seduta non era sospesa?" ha affermato correndo verso l'Aula.