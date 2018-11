Governo, Martina: in 8 mesi solo promesse irrealizzabili ora

ROMA, 15 NOV - "In questi otto mesi quello che è stato venduto come risultati dal Governo sono solo promesse. Si guardino Flat Tax, il reddito di cittadinanza e quota 100. Nessuna è al momento realizzabile. Quello che Salvini ha venduto come un decreto sicurezza rischia di generare più insicurezza. Non si risolvono i problemi dell'Italia con la propaganda di Salvini". Lo dichiara Maurizio Martina, segretario uscente del Partito democratico, ospite ad Agorà su Raitre.