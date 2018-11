Amichevoli: Svizzera-Qatar 0-1

ROMA, 14 NOV - Clamoroso a Lugano. La Svizzera è stata sconfitta 1-0 in amichevole dal Qatar allenato dallo spagnolo Felix Sanchez, grazie a un gol firmato all'86' da Akram Afif. La squadra rossocrociata guidata dall'ex laziale Vladimir Petkovic, e che occupa l'ottavo posto del ranking della Fifa, non schierava la migliore formazione. Anzi, era imbottita di riserve, sebbene ci sia stato spazio per il fiorentino Edimilson Fernandes e l'atalantino Remo Freuler: in ogni caso un ko, sia pure in amichevole e in formazione largamente rimaneggiata, contro la Nazionale posizionata al 96/o posto della classifica mondiale, fa sempre scalpore. Il Qatar è il Paese ospitante dei prossimi Mondiali che si disputeranno nel 2022.