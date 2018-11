Reporter cacciato da Trump, Fox si schiera con Cnn

WASHINGTON, 14 NOV - Fox News si unira' alla rivale Cnn nella battaglia legale contro Donald Trump per far riamettere alla Casa Bianca il giornalista Jim Acosta. "Le credenziali stampa non dovrebbero mai essere utilizzate come un'arma", afferma Fox in una nota spiegando che depositerà presso la corte distrettuale federale di Washington un esposto a favore della Cnn. "Mentre non condividiamo i crescenti toni antagonistici sia da parte del presidente sia da parte della stampa agli ultimi incontri con i media, sosteniamo una libera stampa, un libero accesso alla Casa Bianca e uno scambio aperto di opinioni a favore del popolo americano", afferma nella nota il presidente di Fox News, Jay Wallace.