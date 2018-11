Abodi, patto con Governo per impianti

ROMA, 14 NOV - "In un Paese come l'Italia che ha tante priorità, il calcio può diventare anche un'opportunità sociale. Il Credito sportivo propone un patto con Governo, Comuni, Figc e Leghe per lo sviluppo sostenibile delle infrastrutture". Lo ha detto il presidente dell' Istituto per il credito sportivo (Ics), Andrea Abodi, durante una tavola rotonda sull' impiantistica sportiva svoltasi nell' ambito del Forum Sport&Business organizzato da 24Ore Eventi con il Sole 24 Ore. "Ogni giorno vissuto in uno stadio inadeguato costa al club molto di più degli investimenti necessari per renderlo moderno, accogliente e umano", ha sottolineato Abodi, dicendosi convinto che dopo gli ultimi 20/25 anni di abbandono della progettualità, che può essere tra le ragioni della "nostra generale arretratezza come sistema calcistico", si sia "all'inizio di un percorso di sviluppo".