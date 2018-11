Usa: Obama elogia libro Michelle,'riflette la donna che amo'

NEW YORK, 14 NOV - "Riflette la donna che amo". Barack Obama descrive così il libro di memorie della moglie Michelle, 'Becoming', in libreria dal 13 novembre. L'ex presidente degli Stati Uniti ha scelto Instagram per la sua 'recensione d'amore' e definisce l'ex first lady brillante, divertente e saggia. Ammette anche di essere un po' di parte visto che si tratta della moglie, ma poi si lascia andare nei complimenti e conclude il post dicendo che il libro riflette fedelmente la donna che ama. Solo un giorno dopo l'uscita il volume è già un best seller su Amazon e secondo le previsioni è destinato a dominare a lungo la vetta delle classifiche.