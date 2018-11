Iran: speculatore impiccato per incetta oro e valuta

TEHERAN, 14 NOV - Due persone condannate a morte per reati finanziari sono state impiccate stamane in un carcere di Teheran. Lo rende noto l'agenzia Fars, precisando che tra loro vi è Vahid Mazloumin, soprannominato il 'Sultano dell'oro', arrestato nel luglio scorso con l'accusa di aver fatto incetta di due tonnellate di monete d'oro e valuta straniera attraverso mezzi illegali. Negli ultimi mesi la magistratura iraniana ha avviato una campagna contro gli speculatori, accusati di avere contribuito al crollo della moneta nazionale, che nell'ultimo anno ha perso circa il 70% del suo valore, in concomitanza con la reintroduzione di sanzioni economiche da parte degli Usa. Nel settembre scorso le autorità avevano annunciato le condanne a morte di tre degli arrestati, tra i quali Mazloumin.