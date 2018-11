Incendi California:distrutto 83% parco Santa Monica Mountain

NEW YORK, 14 NOV - Gli incendi in California hanno devastato anche l'83% del parco federale Santa Monica Mountains National Recreation Area, a ovest di Los Angeles. Le Santa Monica Mountains, un'area di oltre 60 mila ettari, si estendono da Hollywood Hills a Point Mugu nella Ventura County, dalla costa all'entroterra, con canyon, montagne e insenature. E' il più grande parco nazionale urbano con 35 milioni di visitatori annuali, ed è stato anche lo sfondo di tanti film e serie tv. Tra le strutture andate distrutte ci sono il Reagan Ranch e diversi set cinematografici e televisivi, tra cui il Paramount Ranch con la iconica Western Town, usata recentemente per la serie di Hbo 'Westworld'.