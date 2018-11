Leonardo: a Vinci caricature del Genio in incisioni Hollar

VINCI (FIRENZE), 14 NOV - Le incisioni dei disegni leonardiani di caricature e grottesche in mostra a Vinci (Firenze), paese natale di Leonardo, dal 15 dicembre al 5 maggio prossimi nella Fondazione intitolata a uno dei massimo studiosi del Genio, Carlo Pedretti, scomparso a gennaio scorso. E' 'Leonardo disegnato da Wenceslaus Hollar', che raccoglie 31 lavori dell'artista praghese che nel Seicento approfondì l'opera e gli studi di Leonardo. La mostra, che ha il patrocinio del Comitato nazionale per il cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci e rientra nelle celebrazioni nazionali dedicate al Genio nel 2019, è anche l'evento che inaugura l'attività espositiva della Fondazione, che ha sede a Villa Baronti-Pezzatini. Le incisioni fanno parte della collezione della Fondazione Rossana e Carlo Pedretti - quest'ultimo le acquistò negli anni Cinquanta - e sono spesso dei 'primi stati', ovvero opere tirate direttamente dall'artista. La mostra, curata da Annalisa Perissa Torrin, è inoltre la prima in Italia dedicata alle opere di Hollar che nell'esposizione saranno poste a confronto con due disegni di Leonardo, eccezionale prestito della Biblioteca Ambrosiana di Milano. In mostra anche due disegni di Francesco Melzi, l'allievo che Leonardo nominò anche suo erede, della Belt Library di Los Angeles.(ANSA).