Ok Camera a mozioni su violenza donne

ROMA, 14 NOV - Sì unanime dell'Aula della Camera, grazie anche ad un gioco di astensioni reciproche, alle mozioni sulle iniziative per prevenire e contrastare la violenza contro le donne. In base ai testi approvati, il governo è impegnato, tra l'altro, "a mettere in campo tutte le iniziative necessarie a rendere efficace il sistema di strumenti e di tutele, con l'obiettivo di raggiungere la piena applicazione della Convenzione di Istanbul; ad assumere iniziative per proseguire nella strada tracciata attuando la strategia delineata dal Piano nazionale 2017-2020 e implementando e monitorando le linee guida nazionali per l'assistenza sociosanitaria alle donne che subiscono violenza e che si rivolgono ai pronto soccorso; ad assumere iniziative per favorire il coordinamento tra processo penale, civile e procedimenti presso i tribunali per i minorenni, al fine di garantire un'efficace protezione delle donne e dei loro figli e per evitare l'affido condiviso nei casi in cui vi sia violenza domestica".