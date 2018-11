Crimi, non c'è un nuovo condono a Ischia

ROMA, 14 NOV - "Non c'è un condono a Ischia e non è vero che c'è un nuovo condono". L'ha scandito il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Vito Crimi parlando in Aula, al Senato, nella replica del governo sul decreto Genova e altre emergenze. "Questo decreto contiene 46 articoli, non ci sono solo gli articoli 25 sul condono a Ischia e 41 sui fanghi. Cercherò di fare un'operazione di verità", ha premesso. E soffermandosi poi sull'articolo 25, ha chiarito: "Qui si parla delle procedure di condono che sono state già avviate e che sono inevase rispettivamente da 33, 24 e 15 anni. Per queste, si chiede che siano definite solo ed esclusivamente per quanto riguardano case danneggiate dal terremoto del 2017. Quindi non c'è un nuovo condono a Ischia". E ha concluso: "Nel decreto si dice che prima di concedere ogni eventuale contributo per la ricostruzione, deve essere chiarito se quelle domande avevano diritto rispetto alle richieste di condono fatte 33, 24 e 15 anni fa. Questo è quello che fa questo decreto".