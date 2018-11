Migranti:51 a Roma con corridoi umanitari,Salvini li attende

PRATICA DI MARE (ROMA), 14 NOV - Sono in arrivo all'aeroporto di Pratica di mare con un volo dal Niger 51 migranti selezionati dall'Unhcr perché vulnerabili. Ad attenderli il ministro dell'interno Matteo Salvini. Al corridoio umanitario ha collaborato l'associazione Giovanni XXIII che ospiterà gli stranieri nelle sue strutture. In 15 sono stati già riconosciuti come rifugiati, mentre gli altri 36 sono richiedenti asilo. Sì tratta di 31 sudanesi, 9 etiopi, 6 eritrei, 4 somali ed un camerunese. Tutti erano rinchiusi in centri di detenzione libici e sono stati individuati dall'Unhcr come persone vulnerabili e trasferiti in una struttura dell' Alto commissario Onu in Niger. Oggi arrivano in Italia.(ANSA).