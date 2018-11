Furto gioielli Venezia: arrestato è evaso in Croazia

VENEZIA, 14 NOV - Il cittadino serbo arrestato in Croazia perché ritenuto responsabile, insieme ad altri quattro complici, del furto di gioielli esposti un anno fa nella mostra "I tesori del Maharaja" di Palazzo Ducale a Venezia è evaso mentre stava attendendo di essere interrogato dal giudice. L'uomo, secondo quanto riferito in ambienti della Procura lagunare, è ancora in fuga. Dragan Mladenovic, 54 anni, è uscito dalla finestra del bagno prima di essere sentito dal giudice che doveva contestargli le accuse dei magistrati e della Polizia italiani.