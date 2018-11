Foietta, appalti Tav o parte tassametro

TORINO, 14 NOV - "A dicembre devono partire le gare di appalto" per la Torino-Lione "altrimenti parte il tassametro e ci sarà un danno erariale di 75 milioni di euro al mese". Così Paolo Foietta, commissario straordinario di governo per la ferrovia Torino-Lione. "Non c'è nessun atto che blocchi l'opera, ad ora, solo parole in libertà. Ci sono invece gli impegni presi per gli appalti".