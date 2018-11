Roma:stretta su sicurezza,Daspo e multe

ROMA, 14 NOV - "Dopo 72 anni di attesa Roma ha un nuovo regolamento di polizia urbana. Oggi è una giornata storica". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi. In arrivo divieti permanenti e il Daspo urbano per centurioni, salta file, chi fa i bagni nelle fontane. Multe per chi non raccoglie i bisogni dei cani, per chi rovista nei cassonetti, per chi espone nudità e tratta prestazioni sessuali con persone in strada, per chi organizza pub crawl. Sono 14 le zone di Roma in cui si potrà applicare il daspo oltre alle altre sanzioni: dal centro storico a Ostia, dall'Eur a San Lorenzo e Prati. La stretta sul consumo per strada di alcolici entra nel regolamento e diventa permanente di notte. Entro l'anno assunti 500 vigili urbani.