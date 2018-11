Taxista stuprò ragazza, condannato

MILANO, 14 NOV - E' stato condannato a 4 anni e 8 mesi di carcere Nabawy Ahmed Elshebbiny Ahmed, 61enne tassista abusivo imputato a Milano nel processo abbreviato con al centro lo stupro di una ragazza di 20 anni alla quale aveva dato un passaggio davanti alla discoteca Old Fashion, a Milano, nella notte tra il 15 e il 16 giugno scorso. Lo ha deciso il gup Elisabetta Meyer, che ha parzialmente accolto la richiesta di condanna a 6 anni di carcere avanzata dal pm Gianluca Prisco. La ragazza ha raccontato che quella sera, dopo avere bevuto molto, era andata in un chiosco nei pressi della discoteca per mangiare un panino. Poi è salita in macchina, il tassista abusivo ha fermato l'auto in un parcheggio e là, stando alle indagini, è avvenuta la violenza.