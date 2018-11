Gdf, maxi-sequestro di anabolizzanti

MILANO, 14 NOV - La Guardia di Finanza di Malpensa (Varese) ha arrestato un noto bodybuilder, ex campione del mondo amatoriale, e denunciato 8 persone per traffico internazionale di sostanze stupefacenti e dopanti, sequestrando oltre 850.000 dosi di farmaci anabolizzanti, 26.000 prodotti contraffatti di varie specie e 18.000 unità di medicinali importati senza autorizzazione. L'indagine, denominata "A Bomba" (nome in gergo utilizzato per le sostanze dopanti) e coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio, è iniziata nel settembre 2017, quando è stata controllata, con personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Malpensa, una spedizione in transito proveniente da Hong Kong (Cina) e destinazione finale in Ucraina, del peso di 1 tonnellata e mezza che avrebbe fruttato decine di milioni di euro. La merce sarebbe rimasta in Italia, senza mai giungere in Ucraina.