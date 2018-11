Israele: possibili dimissioni Lieberman per tregua con Hamas

(ANSAmed) - TEL AVIV, 14 NOV - Si moltiplicano le voci in Israele su possibili dimissioni del ministro della difesa Avigdor Lieberman dal governo di Benyamin Netanyahu per dissensi sulla tregua con Hamas. A breve Lieberman dovrebbe tenere una conferenza stampa in cui, secondo fonti vicine al ministro citate dai media, dovrebbe dare l'annuncio. Se il ministro si dimettesse e il suo partito 'Israel Beitenu' uscisse dalla coalizione di governo, secondo i media, si scioglierebbe la Knesset e Netanyahu potrebbe indire elezioni anticipate entro 3-5 mesi.