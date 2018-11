Moavero, a Sisi ricordato che Regeni è priorità

ROMA, 14 NOV - "Abbiamo costantemente sottolineato in tutti gli incontri in questi mesi che l'Italia non dimentica e desidera che sia fatta giustizia e sia portata luce la verità sulla fine terribile" di Regeni. E anche nel bilaterale con il presidente egiziano Al Sisi, "abbiamo ricordato che questa per noi è una priorità". Lo ha detto a Circo Massimo il ministro degli Esteri Enzo Moavero, spiegando che la riposta è che "nei contatti in corso tra le procure si sta lavorando per fare i necessari passi avanti". L'Italia, ha assicurato, continuerà a insistere.