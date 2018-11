Rohingya: Pence a Suu Kyi, violenze sono 'senza scuse'

(ANSA-AP) - SINGAPORE, 14 NOV - Le violenze commesse contro la minoranza Rohingya sono "senza scuse": lo ha detto il vice presidnete americano Mike Pence alla leader birmana e premio Nobel per la Pace Aung San Suu Kyi. Pence, che ha incontrato Suu Kyi a margine del summit Asean di Singapore, ha inoltre commentato gli arresti e le condanne di due giornalisti dell'agenzia stampa Reuters, definendoli "profondamente preoccupanti" per milioni di americani. In risposta, la Nobel per la Pace ha detto che solo la Birmania è nella posizione di spiegare cosa è successo e come vede la situazione, così come solo gli americani possono capire al meglio cosa stia succedendo negli Usa.